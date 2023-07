Visite guidée de l’abbatiale et du Musée des trésors Abbatiale Le Monastier-sur-Gazeille, 3 juillet 2023, Le Monastier-sur-Gazeille.

Le Monastier-sur-Gazeille,Haute-Loire

Visite guidée de l’abbatiale et de l’espace muséal où vous découvrirez les Trésors du Monastier.

Durée: 1h30

RDV devant l’abbatiale..

2023-07-03 15:00:00 fin : 2023-08-04 . EUR.

Abbatiale

Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour of the abbey and the museum space where you will discover the Treasures of the Monastier.

Duration: 1h30

RDV in front of the abbey church.

Visita guiada de la iglesia abacial y de la zona del museo, donde podrá descubrir los Tesoros de Le Monastier.

Duración: 1h30

Punto de encuentro frente a la iglesia abacial.

Führung durch die Abteikirche und den Museumsbereich, in dem Sie die Schätze von Monastier entdecken können.

Dauer: 1,5 Stunden

Treffpunkt vor der Abteikirche.

