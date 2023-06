Vêpres dominicales du millénaire de l’église abbatiale (1023-2023) Abbatiale du Mont-Saint-Michel Mont Saint-Michel Catégories d’Évènement: Manche

Mont Saint-Michel Vêpres dominicales du millénaire de l’église abbatiale (1023-2023) Abbatiale du Mont-Saint-Michel Mont Saint-Michel, 10 septembre 2023, Mont Saint-Michel. Vêpres dominicales du millénaire de l’église abbatiale (1023-2023) 10 – 24 septembre, les dimanches Abbatiale du Mont-Saint-Michel Chant des vêpres par les Fraternités monastiques de Jérusalem dams l’abbatiale, avec vénération du chef de saint Aubert.

Rendez-vous pour 17h15 à la porte ; un frère ou une soeur viendra vous y accueillir. Abbatiale du Mont-Saint-Michel 50170 Le Mont-Saint-Michel Mont Saint-Michel 50170 Manche Normandie http://www.abbaye-montsaintmichel.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T17:15:00+02:00 – 2023-09-10T18:15:00+02:00

