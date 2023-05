Concert des Dames de chœur d’Artonne et le P’tit chœur de Riom Abbatiale d’Ebreuil – Place de l’Eglise, 4 juin 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

Les Amis de l’Abbatiale d’Ebreuil vous proposent un concert de chants du monde et de chants sacrés par les Dames de chœur d’Artonne et le P’tit chœur de Riom sous la direction d’Anne Siffointe..

2023-06-04 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-04 . .

Abbatiale d’Ebreuil – Place de l’Eglise

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Friends of the Abbey of Ebreuil offer you a concert of world songs and sacred songs by the Dames de ch?ur d’Artonne and the P’tit ch?ur de Riom under the direction of Anne Siffointe.

Los Amigos de la Abadía de Ebreuil proponen un concierto de cantos del mundo y cantos sagrados a cargo de las Dames de ch?ur d’Artonne y el P’tit ch?ur de Riom bajo la dirección de Anne Siffointe.

Die Freunde der Abteikirche von Ebreuil bieten Ihnen ein Konzert mit Liedern aus aller Welt und geistlichen Liedern von den Chordamen aus Artonne und dem P’tit ch?ur aus Riom unter der Leitung von Anne Siffointe.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule