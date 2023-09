Un trésor de botanique Abbatiale-Déas, 44310 Saint Philbert de Grand Lieu Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 17 septembre 2023, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

Abordons, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’évolution de la flore du lac et de ses alentours avec en support quelques planches de l’herbier du docteur Cailleteau, datant de la fin 19e et du début 20e siècle.

Intervenant : Jean-Marc Gillier, directeur de la réserve naturelle nationale du Lac de Grand-Lieu en partenariat avec l’office de tourisme de Grand-Lieu et la ville de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

Dimanche 17 septembre : de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h.

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44310 Loire-Atlantique

