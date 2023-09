Peindre et teindre avec la nature Abbatiale-Déas, 44310 Saint Philbert de Grand Lieu Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 16 septembre 2023, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

L’exposition « Peindre et teindre avec la nature » vous invite à un voyage au milieu des plantes tinctoriales et ocres naturelles, des premiers peintres aux ateliers de teinturiers.

Toute la palette chromatique des peintres et des teinturiers puise dans les éléments naturels, des ocres aux murex, en passant par l’indigo et le broux de noix.

Site de l’abbatiale – Déas, 2 place de l’abbatiale à Saint Philbert de Grand Lieu

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 10h-12h30 et 14h-18h30.

