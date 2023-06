Visite libre ou guidée de l’abbatiale de Saint-Thibault Abbatiale de Saint-Thibault Saint-Thibault, 16 septembre 2023, Saint-Thibault.

Découvrez l’abbatiale de Saint-Thibault à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Des visites libres ou guidées de l’église, qui possède un choeur gothique rayonnant et un remarquable portail, sont prévues de 10h à 18h. Départ des visites en continu.

Abbatiale de Saint-Thibault Place de l’église 21350 Saint-Thibault Saint-Thibault 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 74 15 92 22 http://les-amis-de-saint-thibault-en-auxois.blogspot.com Les vestiges du prieuré de Saint-Thibault offrent aux visiteurs un patrimoine exceptionnel pour un petit village. Une église avec un chœur gothique rayonnant du XIVe siècle, la chapelle Saint-Gilles et son remarquable portail du XIIIe siècle, un mobilier rare, comme la châsse de Saint-Thibault et le retable et le colombier du prieuré, visible depuis la route de Pouilly (privé). face à la mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

