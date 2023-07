Visite flash de la façade de cette abbatiale Abbatiale de Saint-Gilles Saint-Gilles Catégories d’Évènement: Gard

Visite flash de la façade de cette abbatiale

16 et 17 septembre

Abbatiale de Saint-Gilles

Gratuit. Entrée libre.

Cette visite rapide (environ 25 minutes), vous fournira les clés de compréhension essentielles de cette façade : iconographie, architecture, histoire…

L'abbaye romane de Saint-Gilles est classée au titre des Monuments historiques et inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO au titre du bien en série « Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France ». Elle est particulièrement connue pour sa façade richement sculptée, réalisée à la fin du XIIe siècle, mais elle dispose également d'une crypte monumentale abritant le tombeau du saint ermite. À l'arrière son ancien chœur roman abrite un escalier en vis, chef d'œuvre de la taille de pierre.

Place de la République, 30800 Saint-Gilles
04 66 87 40 42
http://www.saint-gilles.fr

Par la D42 en provenance de Nîmes et par la N572 en provenance d'Arles.

