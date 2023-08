Visite guidée de l’Abbatiale et de la Sainte-Chapelle de Saint-Germer-de-Fly Abbatiale de Saint-Germer-de-Fly Saint-Germer-de-Fly, 16 septembre 2023, Saint-Germer-de-Fly.

Visite guidée de l'Abbatiale et de la Sainte-Chapelle de Saint-Germer-de-Fly 16 et 17 septembre
Réservation conseillée

(Re)découvrez cet édifice unique en son genre… Installées depuis les XIIe et XIIIe siècles en centre bourg du petit village de Saint-Germer-de-Fly, l’Abbatiale et la Sainte-Chapelle ont encore de beaux secrets à vous partager. Avec votre guide, vous pourrez découvrir les détails qui font de ce monumnet un vrai chef d’oeuvre. Rendez-vous à l’Office de tourisme.

Réservation conseillée au 03 44 82 62 74

Abbatiale de Saint-Germer-de-Fly
Place de l'Abbaye 60850 Saint-Germer-de-Fly
0344826274
http://www.ot-paysdebray.fr
Joyau architectural de style roman, l'Abbatiale est un incontournable du Pays de Bray. Fondée par Saint Germer, elle fut ravagée par les Normands puis reconstruite au XIIe siècle. Particularité du site, vous pourrez poursuivre votre visite au sein de la Sainte-Chapelle, datant du XIIIe siècle. Témoignage du style gothique rayonnant, c'est un véritable écrin de lumière. Semblable à celle de Paris, replongez au

cœur de l’Histoire et admirez ses vitraux d’origine et sa splendide rosace. Accès via la RN31 depuis Beauvais ou Gournay-en-Bray. Parkings à quelques mètres, dont place PMR. Entrée par la porte en bois entre l’Abbatiale et la Sainte-Chapelle. Accès PMR sur demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

©F.Pervillé