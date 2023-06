Visite de l’abbatiale Notre-Dame de Rougemont Abbatiale de Rougemont Rougemont, 16 septembre 2023, Rougemont.

Visite de l’abbatiale Notre-Dame de Rougemont 16 et 17 septembre Abbatiale de Rougemont Entrée libre

La visite de l’abbatiale est assurée et commentée par une personne bénévole de l’association « Les Amis de Notre-Dame de Rougemont ». Cette association a été conçue pour promouvoir et faire découvrir cet édifice religieux riche d’histoire, comme le village médiéval qui l’entoure.

Des flyers ont été rédigés pour permettre aux visiteurs de se répérer facilement dans le village lors de leur visite. Les membres de l’association ont également réalisé un livret illustré et broché racontant l’histoire du village (vendu au prix unitaire de 7 €). Chaque année, au printemps et en été, des concerts sont organisés au sein de l’abbatiale.

Abbatiale de Rougemont Rougemont, 21500 Rougemont 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 16 09 59 63 Abbatiale du 13e siècle implantée dans un village médiéval Village situé à 10 km de la ville de Montbard (21) qui est desservie par le TGV

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Françoise Lequesne