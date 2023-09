GRAND CONCERT – OCTOBRE ROSE Abbatiale de la Sainte-Trinité Fécamp, 7 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

GRAND CONCERT pour le dépistage du cancer du sein.

Concert de Luc Arbogast à l’Abbatiale de la Sainte-Trinité.

Organisé par les Echos de la Côte d’Albâtre.

En partenariat avec la Ville de Fécamp.

Billetterie à l’entrée ou réservation sur Hello Asso.

Entrée 15€ pour les adultes.

10€ pour les moins de 15 ans..

2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Abbatiale de la Sainte-Trinité

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



BIG CONCERT for breast cancer screening.

Concert by Luc Arbogast at the Abbatiale de la Sainte-Trinité.

Organized by Echos de la Côte d’Albâtre.

In partnership with the town of Fécamp.

Tickets available at the door, or book on Hello Asso.

Admission 15? for adults.

10? for children under 15.

GRAN CONCIERTO para la detección del cáncer de mama.

Concierto de Luc Arbogast en la Abbatiale de la Sainte-Trinité.

Organizado por Echos de la Côte d’Albâtre.

En colaboración con la ciudad de Fécamp.

Entradas a la venta o reservadas en Hello Asso.

Entrada 15 euros para adultos.

10 para menores de 15 años.

GRAND CONCERT für die Brustkrebsvorsorge.

Konzert von Luc Arbogast in der Abbatiale de la Sainte-Trinité.

Organisiert von Les Echos de la Côte d’Albâtre.

In Partnerschaft mit der Stadt Fécamp.

Eintrittskarten am Eingang oder Reservierung über Hello Asso.

Eintritt 15? für Erwachsene.

10? für Kinder unter 15 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche