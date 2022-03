Abbatiale de la Chaise-Dieu La salle de l’écho livre son secret Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Cette salle de l’**abbaye de la Chaise-Dieu** est couverte d’une voûte d’arêtes, ornée de peintures murales aux motifs végétaux et des rosaces, traités en grisaille. Si la fonction de cette salle est inconnue, ce qui fait son charme est la singularité acoustique qui la caractérise. Loin du phénomène de l’écho produit par la répétition d’un son, il s’agit ici plutôt, de la façon dont une personne qui chuchote tournée face à un angle de cette pièce, est entendue très distinctement par une autre personne, positionnée face à l’angle opposé. Volonté résultant d’un calcul précis, de la part des architectes, ou fruit du hasard, si ce n’est de la coïncidence liée à la disposition des lieux ? Pour l’heure nul ne sait expliquer, ce qui pourtant enchante tout un chacun et fait de cette salle un lieu à l’expérience troublante. (_texte de l’office de tourisme du Puy-en-Velay_) **Robert Gleize nous explique tout !**

Libre pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents.

