Nuit des églises – Abbatiale de Beaugency Dimanche 2 juillet, 17h00 Abbatiale de Beaugency Voir http://www.dvo45.fr

Cette nouvelle édition de la Nuit des églises, se déroulant du 23 juin au 3 juillet prochain, propose, dans ces lieux uniques, divers évènements culturels : concerts, photographies, peintures, sculptures et conférences seront à l’honneur.

Retrouvez au cœur de l’Abbatiale balgentienne un concert baroque proposé par l’ensemble Druzilla le 23 juin à 20h30.

Venez également découvrir l’exposition de peinture de Marc Lopez Bernal les 24 et 25 juin de 17h à 23h, ainsi que du 3 au 31 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Poursuivez l’expérience avec la conférence donnée par l’artiste le 2 juillet de 17h à 18h sur le thème » De l’idée de l’icône à la transposition picturale ».

Abbatiale de Beaugency Rue de l'Abbaye, Beaugency

2023-07-02T17:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

