Nuit des Abbayes Abbatiale Coly-Saint-Amand, 2 août 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Nuit des Abbayes (Réseau Abbatia, Les Amis de Saint-Amand de Coly, L’Oeil Ecoute) – 2è soirée

4 épisodes historiques de la vie du monastère à travers une déambulation d’1h30, vidéo-projection sur les murs de l’abbatiale, collation autour de quelques produits régionaux (merveilles, vin de noix…)

Réserver.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . .

Abbatiale

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Nuit des Abbayes (Réseau Abbatia, Les Amis de Saint-Amand de Coly, L’Oeil Ecoute) – 2nd evening

4 historical episodes from the life of the monastery through a 1h30 stroll, video-projection on the walls of the abbey church, snack around some regional products (merveilles, walnut wine…)

Book now

Noche de las Abadías (Red Abbatia, Amigos de Saint-Amand de Coly, L’Oeil Ecoute) – 2ª velada

4 episodios históricos de la vida del monasterio a través de un paseo de 1h30, proyección de vídeo en los muros de la iglesia abacial, merienda en torno a algunos productos regionales (merveilles, vino de nuez…)

Reserve ahora

Nacht der Abteien (Réseau Abbatia, Les Amis de Saint-Amand de Coly, L’Oeil Ecoute) – 2

4 historische Episoden aus dem Leben des Klosters in einer 1,5-stündigen Wanderung, Videoprojektion auf den Mauern der Abteikirche, Imbiss mit regionalen Produkten (Wunder, Nusswein…)

Buchen

