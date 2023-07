Abbaye de Lumières Abbatiale Coly-Saint-Amand, 11 juillet 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Venez découvrir une vidéo projection musicale en plein air sur le mur sud de l’abbatiale en fin de soirée lors du marché des producteurs.

Projection en continu entre 22h30 et 23h30. Durée : 12 min.

Rendez-vous dans la cour de l’école, dans l’enceinte de l’abbaye. Entrée libre..

2023-07-11 fin : 2023-08-29 . EUR.

Abbatiale

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover an open-air music video projection on the south wall of the abbey church at the end of the evening during the farmers’ market.

Continuous projection from 10:30 pm to 11:30 pm. Running time: 12 min.

Meet in the schoolyard, inside the abbey. Free admission.

Venga a descubrir una proyección de vídeo musical al aire libre en el muro sur de la iglesia abacial al final de la tarde, durante el mercado agrícola.

Proyección continua entre las 22.30 y las 23.30 horas. Duración: 12 min.

Encuentro en el patio de la escuela, en el interior de la abadía. Entrada gratuita.

Erleben Sie eine musikalische Videoprojektion unter freiem Himmel an der Südwand der Abteikirche am späten Abend während des Bauernmarktes.

Kontinuierliche Vorführung zwischen 22:30 und 23:30 Uhr. Dauer: 12 Min.

Treffpunkt: Schulhof auf dem Gelände der Abtei. Freier Eintritt.

