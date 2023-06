Concert Vox Vesunna par le choeur d’Hommes du Périgord Noir Abbatiale Coly-Saint-Amand, 25 juin 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Musiques pour tous Direction Eric Sobczyk. Chants classiques, lyriques, traditionnels basques, et autres chants du monde..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Abbatiale Le Bourg

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Music for all Conducted by Eric Sobczyk. Classical, lyrical, traditional Basque and other world songs.

Música para todos Dirigida por Eric Sobczyk. Canciones clásicas, operísticas, tradicionales vascas y de otras partes del mundo.

Musik für alle Leitung Eric Sobczyk. Klassische, lyrische, traditionelle baskische und andere Lieder aus aller Welt.

