Concert Anne Etchegoyen « Festa » Abbataile de Saint-Sever Saint-Sever, 15 décembre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Le 15 décembre prochain, dans le merveilleux écrin qu’est l’Abbatiale de Saint-Sever, Anne Etchegoyen nous propose de célébrer ce nouvel album à l’occasion d’un concert exceptionnel avec ses invités, Le Chœur des VOIX BASQUES et le groupe gipsy ALMA LOCA..

2023-12-15

Abbataile de Saint-Sever

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



On December 15, in the magnificent setting of the Abbatiale de Saint-Sever, Anne Etchegoyen will be celebrating this new album with an exceptional concert featuring her guests, Le Ch?ur des VOIX BASQUES and the gypsy group ALMA LOCA.

El 15 de diciembre, en el magnífico marco de la iglesia abacial de Saint-Sever, Anne Etchegoyen celebrará este nuevo álbum con un concierto especial en el que participarán sus invitados, Le Ch?ur des VOIX BASQUES y el grupo gitano ALMA LOCA.

Am 15. Dezember wird Anne Etchegoyen in der Abteikirche von Saint-Sever ein außergewöhnliches Konzert mit ihren Gästen, dem Ch?ur des VOIX BASQUES und der Gipsy-Gruppe ALMA LOCA, geben, um das neue Album zu feiern.

