CONCERT DIE MÖRG La Réserve.art Abbaretz

Découvrez Die Mörg, rockeur nantais accompagné de ses guitares folk nerveuses !

DIE MÖRG, rockeur nantais capillairement inratable, maltraite ses guitares depuis 30 ans, 2000 concerts à travers l’Europe, les DOM-TOM, le Québec ou encore La Réunion. Il répand depuis 2017 son groupe solo Piquant dans les bars, salles et festivals. Ses guitares et sa voix rocailleuse résonnent sur des chansons anglophones aux accents parfois sauvages ou ballades, tantôt Rock, tantôt irish. Il porte une attention particulière à distiller une ambiance de partage festive et sensible lors des concerts.

Entrée libre

Bar et restauration sur place

Informations en ligne sur le site de la communauté de communes de Nozay ou auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

La Réserve.art 8 Place de l’Église

Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil-nozay@erdrecanalforet.fr



