Jeu de piste d'Abbadia, le Château-Observatoire

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Dans le parc d’Abbadia, le Château-Observatoire, le jeu de piste d’une durée d’environ 1h s’adresse particulièrement aux enfants de 7 à 13 ans. Le kit est constitué d’un carnet de 12 pages, d’un crayon à motifs et d’un cadeau surprise remis à l’explorateur en fin de partie.

Le participant devra observer les façades et suivre la scénographie extérieure pour pouvoir répondre à certaines énigmes. Il devra également décoder un alphabet et s’attaquer à un labyrinthe. Certaines réponses lui permettront de compléter une phrase mystère. Au-delà des réponses à trouver, le carnet retrace l’histoire du Château et d’Antoine d’Abbadie… Une manière ludique de découvrir les lieux !.



Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In Abbadia park, the Château-Observatoire, this 1-hour treasure hunt is aimed at children aged 7 to 13. The kit consists of a 12-page notebook, a patterned pencil and a surprise gift given to the explorer at the end of the game.

The participant must observe the façades and follow the exterior scenography to answer certain riddles. They must also decode an alphabet and tackle a labyrinth. Certain answers will enable them to complete a mystery sentence. In addition to the answers, the booklet tells the story of the Château and Antoine d?Abbadie… A fun way to discover the site!

En el Parque de la Abadía, el Château-Observatoire, la búsqueda del tesoro dura alrededor de 1 hora y está dirigida especialmente a niños de 7 a 13 años. El kit consta de un cuaderno de 12 páginas, un lápiz estampado y un regalo sorpresa que se entrega al explorador al final del juego.

Los participantes tendrán que observar las fachadas y seguir la escenografía exterior para responder a algunos de los enigmas. También tendrán que descifrar un alfabeto y enfrentarse a un laberinto. Algunas respuestas les permitirán completar una frase misteriosa. Además de las respuestas, el cuadernillo cuenta la historia del castillo y de Antoine d’Abbadie… Una forma divertida de descubrir el lugar

Im Park von Abbadia, dem Château-Observatoire, richtet sich die etwa 1-stündige Schnitzeljagd besonders an Kinder zwischen 7 und 13 Jahren. Das Set besteht aus einem 12-seitigen Heft, einem Motivstift und einem Überraschungsgeschenk, das dem Entdecker am Ende des Spiels überreicht wird.

Der Teilnehmer muss die Fassaden beobachten und der Außenszenografie folgen, um bestimmte Rätsel lösen zu können. Außerdem muss er ein Alphabet entschlüsseln und ein Labyrinth durchqueren. Mit bestimmten Antworten kann er einen geheimnisvollen Satz vervollständigen. Neben den Antworten, die es zu finden gilt, erzählt das Heft auch die Geschichte des Schlosses und von Antoine d’Abbadie… Eine spielerische Art, das Schloss zu entdecken!

