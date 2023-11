Atelier scientifique – Se repérer grâce aux astres Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 6 novembre 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

Les astres, de par leur position dans le ciel et leur mouvement, nous permettent de nous repérer.

Même l’astre sur lequel nous vivons nous permet de nous orienter grâce à son magnétisme. L’atelier permettra d’apprendre différentes techniques par l’expérimentation pour aborder cette question..

2024-11-06

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservation required.

Exclusively for children from 7 to 12 years old.

The stars, by their position in the sky and their movement, allow us to find our bearings.

Even the star on which we live allows us to orient ourselves thanks to its magnetism. The workshop will allow to learn different techniques through experimentation to approach this question.

Reserva obligatoria.

Sólo para niños de 7 a 12 años.

Las estrellas, por su posición en el cielo y su movimiento, nos permiten orientarnos.

Incluso la estrella en la que vivimos nos permite orientarnos gracias a su magnetismo. El taller nos permitirá aprender diferentes técnicas a través de la experimentación para acercarnos a esta cuestión.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Die Gestirne ermöglichen uns durch ihre Position am Himmel und ihre Bewegung, uns zu orientieren.

Auch das Gestirn, auf dem wir leben, ermöglicht es uns, uns durch seinen Magnetismus zu orientieren. In diesem Workshop werden verschiedene Techniken ausprobiert, um dieses Thema anzugehen.

