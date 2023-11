Atelier scientifique – L’eau, une origine mystérieuse Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 30 octobre 2024, Hendaye.

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

L’origine de l’eau nous amènera à parler de la formation du Système Solaire, de la Terre ainsi que des comètes et des astéroïdes..

Reservations essential.

Exclusively for children aged 7 to 12.

The origin of water will lead us to talk about the formation of the Solar System, the Earth, comets and asteroids.

Imprescindible reservar.

Exclusivo para niños de 7 a 12 años.

El origen del agua nos llevará a hablar de la formación del Sistema Solar, la Tierra, los cometas y los asteroides.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Der Ursprung des Wassers führt uns zur Entstehung des Sonnensystems, der Erde sowie von Kometen und Asteroiden.

