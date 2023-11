Atelier scientifique – Fabrique ta galaxie Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 28 août 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

Quand Art et Sciences se mêlent pour créer un atelier artistique afin de réaliser une galaxie… à ramener chez soi !.

2024-08-28 fin : 2024-08-28 . .

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservations essential.

Exclusively for children aged 7 to 12.

Art and science come together in an artistic workshop to create a galaxy… to take home!

Imprescindible reservar.

Exclusivo para niños de 7 a 12 años.

El arte y la ciencia se unen en un taller artístico para crear una galaxia y llevársela a casa

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Wenn Kunst und Wissenschaft sich vermischen, um einen künstlerischen Workshop zu schaffen, um eine Galaxie zu erstellen… die man mit nach Hause nehmen kann!

Mise à jour le 2023-11-24 par Hendaye Tourisme & Commerce