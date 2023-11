Atelier scientifique – Imagine un système planétaire Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 21 août 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

5 000 planètes ont été découvertes jusqu’à aujourd’hui. Imagine à quoi elles peuvent ressembler. Un atelier créatif pour créer des mondes lointains..

2024-08-21

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservation required.

Exclusively for children from 7 to 12 years old.

5,000 planets have been discovered to date. Imagine what they might look like. A creative workshop to create distant worlds.

Reserva obligatoria.

Sólo para niños de 7 a 12 años.

hasta la fecha se han descubierto 5.000 planetas. Imagina cómo podrían ser. Un taller creativo para crear mundos lejanos.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

bis heute wurden 5.000 Planeten entdeckt. Stell dir vor, wie sie aussehen könnten. Ein kreativer Workshop, um ferne Welten zu erschaffen.

