Atelier scientifique – Observer les étoiles Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 7 août 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

Un atelier pour apprendre comment observer le ciel et repérer les astres..

2024-08-07 fin : 2024-08-07 . .

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservations essential.

Exclusively for children aged 7 to 12.

A workshop to learn how to observe the sky and spot the stars.

Imprescindible reservar.

Exclusivo para niños de 7 a 12 años.

Un taller para aprender a observar el cielo y ver las estrellas.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Ein Workshop, in dem du lernst, wie man den Himmel beobachtet und die Gestirne ausfindig macht.

