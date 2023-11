Atelier scientifique – Expériences astronomiques Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 31 juillet 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

Un atelier d’expériences étonnantes qui illustreront des principes physiques qu’on peut retrouver en astronomie : aplatissement des pôles, force centrifuge, densité, diffraction…

Après chaque expérience, l’animateur apportera des explications pour faire le lien entre ces expériences et les sujets astronomiques qu’elles illustrent..

2024-07-31 fin : 2024-07-31 . .

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservations essential.

Exclusively for children aged 7 to 12.

A workshop of amazing experiments illustrating physical principles that can be found in astronomy: flattening of the poles, centrifugal force, density, diffraction…

After each experiment, the presenter will provide explanations linking the experiments to the astronomical subjects they illustrate.

Imprescindible reservar.

Exclusivo para niños de 7 a 12 años.

Un taller de experimentos sorprendentes que ilustran principios físicos presentes en la astronomía: achatamiento de los polos, fuerza centrífuga, densidad, difracción…

Después de cada experimento, el presentador explicará cómo se relacionan los experimentos con los temas astronómicos que ilustran.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Ein Workshop mit erstaunlichen Experimenten, die physikalische Prinzipien veranschaulichen, die man in der Astronomie finden kann: Abflachung der Pole, Zentrifugalkraft, Dichte, Beugung…

Nach jedem Experiment wird der Betreuer Erklärungen abgeben, um eine Verbindung zwischen den Experimenten und den astronomischen Themen, die sie veranschaulichen, herzustellen.

Mise à jour le 2023-11-24 par Hendaye Tourisme & Commerce