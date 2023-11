Atelier scientifique – L’eau dans tous ses états Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 17 juillet 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

On trouve de l’eau dans tout le Système Solaire.

Dans cet atelier, nous parlerons donc des différents lieux où elle se trouve à partir d’expériences sur ses différents états..

2024-07-17 fin : 2024-07-17 . .

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservations essential.

Exclusively for children aged 7 to 12.

Water is found throughout the Solar System.

In this workshop, we’ll talk about the different places it can be found, and experiment with its different states.

Imprescindible reservar.

Exclusivo para niños de 7 a 12 años.

El agua está presente en todo el Sistema Solar.

En este taller hablaremos de los distintos lugares donde se encuentra y experimentaremos con sus diferentes estados.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Wasser ist im gesamten Sonnensystem zu finden.

In diesem Workshop sprechen wir daher über die verschiedenen Orte, an denen es vorkommt, ausgehend von Experimenten zu seinen verschiedenen Zuständen.

