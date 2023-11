Atelier scientifique – Découvrir le ciel en jouant Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 24 avril 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

Découvrons le ciel (astres, constellations) à partir de jeux de cartes et de plateaux..

2024-04-24 fin : 2024-04-24 . .

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservations essential.

Exclusively for children aged 7 to 12.

Discover the sky (stars, constellations) with card and board games.

Imprescindible reservar.

Exclusivo para niños de 7 a 12 años.

Descubramos el cielo (estrellas, constelaciones) a través de juegos de cartas y de mesa.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Entdecken wir den Himmel (Gestirne, Sternbilder) anhand von Karten- und Brettspielen.

