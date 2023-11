Atelier scientifique – Mesurer le temps Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, 10 avril 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

L’observation du ciel a aidé les humains, en décomposant le temps en unités précises.

Quelles sont-elles et à quoi elles correspondent ?

Cet atelier permet de le découvrir..

2024-04-10 fin : 2024-04-10 . .

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservations essential.

Exclusively for children aged 7 to 12.

Observing the sky has helped humans to break down time into precise units.

What are they and what do they correspond to?

Find out in this workshop.

Imprescindible reservar.

Exclusivo para niños de 7 a 12 años.

La observación del cielo ha ayudado al ser humano a dividir el tiempo en unidades precisas.

¿Qué son y a qué corresponden?

Descúbrelo en este taller.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Die Beobachtung des Himmels hat den Menschen geholfen, indem sie die Zeit in genaue Einheiten unterteilt hat.

Welche sind das und was bedeuten sie?

In diesem Workshop kannst du das herausfinden.

Mise à jour le 2023-11-24 par Hendaye Tourisme & Commerce