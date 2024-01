Journées Européennes des Métiers d’Art Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye, samedi 6 avril 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Abbadia, le Château-Observatoire vous invite aux Abbadi’arts !

À cette occasion, plusieurs artisans d’art et apprentis seront présents, dont le lycée professionnel des Métiers d’Art de Coarraze Nay et les métiers de sculpteur ornemaniste, tapissier décorateur, marqueteur dans l’observatoire. Ainsi qu’ Hello Atelier Mars, maroquinière et Palmyre Paris, brodeuse seront installées dans les cuisines du château.

Venez découvrir les savoir-faire de ces artisans, des démonstrations et des moments d’échanges conviviaux, dans le cadre idyllique d’Abbadia, le Château Observatoire.

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



