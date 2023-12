Visite « en Euskara » d’Abbadia, le Château-Observatoire Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:15:00

fin : 2024-03-02 12:00:00 Réservation obligatoire au plus tard le 29 février. Dans le cadre de Hendaia Euskaraz, Hendaye Tourisme vous propose une visite guidée en langue basque d’Abbadia, le château-observatoire. Venez découvrir ou redécouvrir ce magnifique château construit par Viollet-Le-Duc pour Antoine d’Abbadie, ethnologue, géographe, homme de sciences et grand défenseur de l’euskara !.

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20

