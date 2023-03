Abbadi’arts – Métiers d’Art au château ! Abbadia, le Château Observatoire Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Abbadi’arts – Métiers d’Art au château ! Abbadia, le Château Observatoire, 1 avril 2023, Hendaye. Abbadi’arts – Métiers d’Art au château ! 1 et 2 avril Abbadia, le Château Observatoire Durant les Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 les 1er et 2 avril, venez découvrir le travail de quelques artisans d’art.

Rencontrez des artisans indépendants et locaux passionnés, mais aussi des apprentis, lycéens, qui seront présents pour exposer leurs travaux et échanger avec le public, notamment adolescent, dans un esprit de transmission mais peut-être aussi de vocation !

Au programme, expositions, démonstrations et ateliers découvertes ouverts à tous, avec nos intervenants !

Ce sera ainsi l’occasion d’accéder exceptionnellement gratuitement au parc du Château et à certaines pièces d’exposition.

Horaires : 10h-12h / 14h-18h Abbadia, le Château Observatoire Route de la Corniche, Hendaye Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateau-abbadia.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 JEMA2023 abbadia Abbadia, le Château Observatoire

Détails Catégories d’Évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Abbadia, le Château Observatoire Adresse Route de la Corniche, Hendaye Ville Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Abbadia, le Château Observatoire Hendaye

Abbadia, le Château Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Abbadi’arts – Métiers d’Art au château ! Abbadia, le Château Observatoire 2023-04-01 was last modified: by Abbadi’arts – Métiers d’Art au château ! Abbadia, le Château Observatoire Abbadia, le Château Observatoire 1 avril 2023 Abbadia Hendaye le Château Observatoire Hendaye

Hendaye Pyrénées-Atlantiques