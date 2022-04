ABBAcadabra [DANS LE CADRE DU FESTIVAL SWEDEN] Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes Ormes Catégories d’évènement: Loiret

ABBAcadabra [DANS LE CADRE DU FESTIVAL SWEDEN] Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes, 22 mai 2022, Ormes. ABBAcadabra [DANS LE CADRE DU FESTIVAL SWEDEN]

Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes, le dimanche 22 mai à 16:00

Conte musical « Abbacadabra » Par la chorale CM de l’école de musique municipale d’Ormes « Le jour de la remise des diplômes, quatre jeunes enfants sont mis en retenue par leur directrice et sont chargés de ranger la bibliothèque de l’école. Décidant de commencer par les contes de fées, ils font tomber une grosse pile de livres. Apparaissent alors, sortant des pages, des héros de conte de fées… Conte musical Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes 2 rue Jean-Antoine de Baïf 45140 ORMES Ormes Loiret

2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T17:00:00

Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes
2 rue Jean-Antoine de Baïf 45140 ORMES
Ormes Loiret

