En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le samedi 11 juin à 19:30

ABATS & FRIENDS ————— Soirée spéciale ce 11 juin avec le groupe **Abats** qui nous fait l’honneur de nous offrir sa première scène ! Ce n’est pas faute d’avoir bossé mais disons que la période n’est pas idéale pour lancer un nouveau projet. Alors après tant d’attente, ils ne font pas les choses à moitié et ils viennent accompagnés ! Grande soirée donc en perspective avec un plateau noise/post-rock intense riche de sons enivrants, voire addictifs… **Première partie** ### Abats (and Friends) / noise éparpillée Formé par **François Pérault** (looper, guitares, batterie), **Xavier Morisson** (basse, batterie) et **David Clastrier** (synthé analogique, guitares), **Abats** a vu le jour il y a 3 ans. Ils diront que ça sonne parfois post-rock, post-punk, noise assurément. Devenu duo après le départ de David, ils aiment s’entourer d’amis qui apportent leur contribution à leurs morceaux. Pour leur premier concert, il y a fort à parier que beaucoup d’entre eux seront présents. On pourra donc entendre aussi des synthés analogiques, des percussions, de la clarinette et autres matières musicales accompagner leur musique faite de boucles entêtantes et de rythmes primaires. **Deuxième partie** ### Frasques / post-rock À l’origine **Frasques** est un duo post-rock formé d’une guitare (**Dominique Pichon**, bien connu _**En Plein Virage**_) et d’une batterie (**Patrick Josières**). Les compositions naviguent entre Tortoise, Sonic Youth, Rhys Chattam pour une reprise… Duo qui s’est enrichi fin 2021 d’un second guitariste (**François Perault**) et d’un bassiste (**Xavier Morisson**), les deux ayant carte blanche pour créer leurs parties respectives sur les compos déjà existantes. **Troisième partie** **Abats** reviendra et sera rejoint par **Fred Lucas** « Frida la punk à chatte » (voix) pour un set post-punk tranchant dans lequel elle scandera/chantera des textes emplis de poésie et de liberté.

Entrée libre

2022-06-11T19:30:00 2022-06-11T22:30:00

