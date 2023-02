Contes en Pays Fañch Abati Koad Malouen – Abbaye de Koad Malouen, 3 mars 2023, Kerpert.

Contes en Pays Fañch Vendredi 3 mars, 20h00 Abati Koad Malouen – Abbaye de Koad Malouen

10 €. Gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation obligatoire.

Les contes collectés par Yann-Fañch Kemenr et dits par Marc-Antoine Ollivier, Liliane Thoraval, Armelle Lucas, Mathieu André et Dominique Jouve. Soupe à l’oignon et vin chaud.

Abati Koad Malouen – Abbaye de Koad Malouen L’Abbaye, 22480 Kerpert Kerpert 22480 Côtes-d’Armor Bretagne

5 conteurs et conteuses donnent vie aux contes rassemblés par Yann-Fañch Kemener, grand collecteur et diffuseur incontournable de la culture orale du Centre Bretagne.

Si vous savez le breton vous aurez du plaisir. Si vous apprenez le breton, vous aurez autant de plaisir. Si vous parlez surtout français, ne vous inquiétez pas, on s’occupera de vous, et vous ne serez pas perdu.

Organisé par les Amis de l’Abbaye de Koad Malouen.



