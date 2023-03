Journées des Métiers d’Art : Abat-jour etc Abat-jour etc. Orthez Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Journées des Métiers d’Art : Abat-jour etc Abat-jour etc., 1 avril 2023, Orthez . Journées des Métiers d’Art : Abat-jour etc EUR 3 rue de l’horloge Abat-jour etc. Orthez Basses-Pyrénées Abat-jour etc. 3 rue de l’horloge

Basses-Pyrénées . EUR 0 Venez découvrir les différentes méthodes de fabrication d’abat-jour.

De la pagode à l’Américain, la lumière est un élément essentiel à notre décoration. Découvrez comment choisir un abat-jour en harmonie avec son pied de lampe et votre style. Il existe des dizaines de formes et des centaines de matières toutes différentes et surprenantes.

Venez découvrir ce travail qui est si peu répandu. De l’abat-jour couture ou contrecollé, chaque technique est différente.

