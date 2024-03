Abat jour à Beuvron en auge Beuvron-en-Auge, samedi 6 avril 2024.

Abat jour à Beuvron en auge Beuvron-en-Auge Calvados

Samedi

Bienvenue à l’atelier » Les créations d’Alice »! J’ai le bonheur de travailler au cœur d’un des plus beaux village de France, Beuvron-en-Auge. La création d’abat-jour est une véritable passion pour moi, qui allie patience, soi et rigueur. Lors de votre visite je vous présenterai mes différentes techniques ainsi que les divers matériaux neufs ou anciens utilisés pour la réalisation de mes abat jour, notamment les pieds de lampes auxquels je donne une seconde vie. Différents objets de seconde main sont à découvrir dans la boutique attenante. D’autres métiers d’art seront également présents à l’espace des métiers d’art dans le village lors des JEMA 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

21 Place Michel Vermughen

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie lespetitesmerveillesdalice@gmail.com

L’événement Abat jour à Beuvron en auge Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2024-03-13 par Calvados Attractivité