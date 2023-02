ABARTA Restaurant l’Expo Milizac-Guipronvel Milizac-Guipronvel Catégories d’Évènement: Finistère

2023-06-17 – 2023-06-17

Finistere Milizac-Guipronvel Abarta : C’est un dieu irlandais, le « réalisateur de prouesses », ce Trio composé de Philippe Gouret (Chant, guitares), Ghislaine Bachelier (Chant, claviers) et Klervie Gouret (Chant), revisite les grands standards de la chanson française années 90-2000 dans une formule festive, mélangeant les guitares virtuoses et les performances vocales

(Circus, Daniel Balavoine, Calogéro, Angéle, Niagara,Clara Lucciani, Téléphone, Jean Jacques Goldman, Michael Miro, Jean Louis Aubert, Fletwood Mac, Elo, Simple Minds, Extreme, Lady Gaga, Paul McCartney, Cécilia Krull, Pink Floyd, Les Innocents, Toto, The Cure, Deep Purple et beaucoup d'autres …) ! contact@larecre.fr +33 2 98 07 95 59 https://www.larecredes3cures.com/

