du jeudi 10 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 à L’Azimut – Espace Cirque

Une table en bois, une vieille lampe, et de la sciure blanche un peu partout : dans une ambiance de vieille brocante, trois artistes de cirque et un violoniste touche-à-tout nous invitent à venir nous émerveiller ! Ils nous font basculer dans un univers où chaque mimique et chaque geste déclenchent le rire, l’émotion et la prouesse.

de 5 à 20 €

Le Cirque Sans noms L'Azimut – Espace Cirque Rue Georges Suant, 92160 Antony

2022-03-10T14:30:00 2022-03-10T15:45:00;2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T22:15:00;2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T21:15:00;2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T17:15:00

