Abaque | Cirque sans noms Redon, 21 mai 2022, Redon.

Abaque | Cirque sans noms Redon

2022-05-21 – 2022-05-21

Redon Ille-et-Vilaine

En grec, “abaque” désigne le carré dessiné au sol, dans le sable, où l’on traçait calculs et figures géométriques. En hébreu, il veut dire “poussière”. Sous le chapiteau du Cirque sans noms, c’est la sciure qui recouvre la piste et qui sert de scène aux artistes.

Le spectacle se déroule dans une atmosphère de vieille brocante. Entourés d’objets anciens, trois circassiens enchaînent les numéros. L’esprit est celui du cinéma muet des années trente (Charlie Chaplin, Buster Keaton, Lon Chaney…) : un véritable cirque accidentel, où ce n’est pas la performance qui est directement mise en avant. On est ici dans un théâtre à l’ancienne avec machinerie, effets spéciaux d’époque, humour, masques et cascades. Les circassiens sont accompagnés d’un violoniste, juché sur un perchoir, qui vient souligner le burlesque des situations. Émotions et magie sont au rendez-vous. Un spectacle pour toute la famille, aussi inventif que poétique.

Les représentations d’Abaque sont accueillies avec le soutien de l’OARA

billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh +33 2 23 10 10 80 http://www.lecanaltheatre.fr/

En grec, “abaque” désigne le carré dessiné au sol, dans le sable, où l’on traçait calculs et figures géométriques. En hébreu, il veut dire “poussière”. Sous le chapiteau du Cirque sans noms, c’est la sciure qui recouvre la piste et qui sert de scène aux artistes.

Le spectacle se déroule dans une atmosphère de vieille brocante. Entourés d’objets anciens, trois circassiens enchaînent les numéros. L’esprit est celui du cinéma muet des années trente (Charlie Chaplin, Buster Keaton, Lon Chaney…) : un véritable cirque accidentel, où ce n’est pas la performance qui est directement mise en avant. On est ici dans un théâtre à l’ancienne avec machinerie, effets spéciaux d’époque, humour, masques et cascades. Les circassiens sont accompagnés d’un violoniste, juché sur un perchoir, qui vient souligner le burlesque des situations. Émotions et magie sont au rendez-vous. Un spectacle pour toute la famille, aussi inventif que poétique.

Les représentations d’Abaque sont accueillies avec le soutien de l’OARA

Redon

dernière mise à jour : 2022-03-18 par