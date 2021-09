Paris Square du Temple - Elie-Wiesel île de France, Paris Abaniko, groupe de musique féministe franco-andalou Square du Temple – Elie-Wiesel Paris Catégories d’évènement: île de France

Venez nous écouter pour notre premier concert à Paris ! Nous composons nos morceaux et ce qui nous fait vibrer est de partager nos textes et notre musique avec le public. Nous jouons différents styles musicaux, allant du rock à la pop en passant par l’électro. Nous souhaitons visibiliser les luttes féministes, rendre hommage à des femmes et créer des instants joyeux de sororité. Concerts -> Pop / Variété Square du Temple – Elie-Wiesel 64, rue de Bretagne Paris 75003

