Atelier de maroquinerie spécialisé dans le circuit-court propose un week – end d’exception les 1er et 2 avril 2023. Ouverture au public de 10 à 18 h avec démonstrations et ateliers découverte. handicap moteur mi

Abak’Art Chez Pellet 16220 MONTBRON Grignol 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine

Découverte d’un atelier de maroquinerie spécialisé dans le circuit – court

L’atelier de maroquinerie Abak’Art est le seul atelier français à valoriser les peaux de l’élevage familial.

Les 1er et 2 avril 2023, l’atelier ouvre ses portes au public de 10 heures à 18 heures afin de présenter sa démarche. Des démonstrations de coupe, de teinture et de patine ainsi que le montage et la finition d’articles en cuir seront proposées. Le public pourra aussi, s’il le souhaite, participer à des atelier découvertes autour de la matière et repartir avec une petite création.

En semaine (du 27 au 30 avril 2023), l’atelier ouvre ses portes aux scolaires et peri – scolaires qui souhaitent faire découvrir la maroquinerie et le travail du cuir au jeune plublic.

L’atelier est doté d’un accès pour personne à mobilité réduite et peut donc recevoir tout type de public.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Rébecca LARAPIDIE – Abak’Art