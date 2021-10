Àbájade X DJ Gorilan Les Disquaires, 9 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 9 décembre 2021

de 20h à 2h

payant

Groove afro-caribéen & DJ Set afro latino jusqu’à 2h !

// Àbájade //

Àbájade c’est le mouvement, la joie collective et la ferveur de la transe. Son nouveau répertoire déploie toute l’étendue d’un groove mystique élaboré entre les rues de La Havane et les clubs de Paris et New York. Emmené par l’énergie irrésistible de ses trois chanteurs, le groupe est une expérience moderne de la fête et du rite et vient faire vibrer les murs des Disquaires !

Julien Catherine (drums, batá) – Thomas Celnik (keys, batá) – Cyprien Corgier (chant) – Waly Loume (multipercussions) – Méli Mélus (choeurs) – Thibaud Merle (sax ténor, flûte) – Antonin Pauquet (basse) – Sophye Soliveau (chant)

// DJ Gorilan //

Sans cesse entre la France et la Côte d’Ivoire, DJ Gorilan a organisé et joué dans de nombreuses soirées à Abidjan et Paris où il a officié avec le collectif NOISE. Ses influences musicales sont afro et latino au sens large, avec des sets détonnants qui combinent afrobeat, reggaeton, baile funk et tribal house !

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com http://www.abajade.com

