Àbájade Studio de l’Ermitage Paris, 21 juillet 2023, Paris.

Le vendredi 21 juillet 2023

de 20h30 à 23h30

.Tout public. payant

Tarif prévente : 15 EUR

Tarif sur place : 18 EUR

Àbájade c’est le mouvement, la joie collective et la ferveur de la transe…

Son répertoire déploie toute l’étendue d’un groove mystique élaboré entre Paris et la Havane, et teinté de touches de soul et de jazz. Emmené par l’énergie irrésistible de ses trois chanteu.r.ses, le groupe est une expérience moderne de la fête et du rite !

Chaque concert d’Àbájade est un évènement, et celui-ci s’annonce tout à fait spécial…

Thomas Celnik : keys, batá, direction artistique

Julien Catherine : drums, batá

Cyprien Corgier : chant

Syrielle Guignard : chant, percussions

Nils Wekstein : multipercussions

Thibaud Merle : sax ténor, flûte

Antonin Pauquet : basse

Sophye Soliveau : chant

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.abajade.com/ https://www.facebook.com/abajademusic/ https://www.facebook.com/abajademusic/ https://www.billetweb.fr/b-jade

Àbájade