Àbájade au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 11 avril 2024.

Le jeudi 11 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant

De 15 à 18 euros.

Àbájade c’est le mouvement, la joie collective et la ferveur de la transe ! Son répertoire déploie toute l’étendue d’un groove mystique élaboré entre Paris et la Havane.

Puisant dans les traditions afrocubaines et les chants yoruba, Àbájade y apporte ses influences jazz et soul pour son moderne et original. Emmené par l’énergie irrésistible de ses trois chanteu.r.ses, le groupe est une expérience moderne de la fête et du rite.

Après une incroyable tournée cubaine dans le cadre du festival international Jazz Plaza à la Havane, Àbájade revient gonflé à bloc pour un show ‘mas duro, mas fuerte’ !

Leur premier album Latopa est salué par le public et la presse (Révélation Jazz Magazine, Selection FIP…).

« Un disque à mettre entre les mains de tout fan d’Irakere ou de Chucho Valdes qui se respecte. » (Que Tal Paris)

Un évènement soutenu par le CNM, l’ADAMI et la région Île de France.

Thomas Celnik : Claviers, direction

Julien Catherine : Batterie

Cyprien Corgier : Chant

Diambar : Chant

Syrielle Guignard : Chant

Waly Loume : Multipercussions, batá

Antonin Pauquet : Basse

TBA : Sax

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/abajade-3 https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/?locale=fr_FR https://www.billetweb.fr/bajade2

