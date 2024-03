Abadenn Familh Bibliothèque Dinan, samedi 30 mars 2024.

Abadenn Familh Bibliothèque Dinan Côtes-d’Armor

À l’occasion du mois de la langue bretonne Venez partager un moment en breton avec vos enfants (0-6ans) !

La richesse de la langue bretonne vous sera présentée par le biais de la danse, du chant, ou encore de la lecture.

Des outils pédagogiques seront mis à votre disposition et des conseils vous seront apportés afin d’appliquer, à la maison et dans le quotidien, les éléments abordés lors des animations. Une raison de plus de parler en breton en famille !

Un tañva eus sevenadur ha pinvidigezh ar brezhoneg a vo roet deoc’h dre prantadoù dañsal, kanañ ha lenn. Ar vurgale a c’hello kemer perzh diouzh o energiezh hag o c’hoant ! Dafar pedagogel a vo roet ha displeget e vo penaos adimplijout, er gêr hag er vuhez pemdeziek ar pezh a vo dizoloet e-pad an atalerioù. Un digarez ouzhpenn da gomz brezhoneg er familh ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:30:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Bibliothèque 20 Rue Waldeck Rousseau

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne bm@dinan.fr

