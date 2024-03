Abadenn familh bibliothèque dinan Dinan, samedi 30 mars 2024.

Abadenn familh Venez partager un moment en breton avec vos enfants!

Danse, chant, lecture… Samedi 30 mars, 10h30 bibliothèque dinan gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T10:30:00+01:00 – 2024-03-30T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T10:30:00+01:00 – 2024-03-30T12:00:00+01:00

GRATUIT

Pour les parents et leurs enfants (0-6 ans)

Comptines, histoires, danse et chant

Venez partager un moment en breton avec vos enfants (0-6 ans) !

La richesse de la langue bretonne vous sera présentée par le biais de la danse, dui chant ou encore de la lecture.

Des outils pédagogiques seront mis à votre disposition et des conseils vous seront apportés afin d’appliquer, à la maison et dans la vie quotidienne, les éléments abordés lors des animations. Une raison de plus de parler breton en famille !

bibliothèque dinan 20 Rue Waldeck Rousseau, 22100 Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d'Armor Bretagne

famille breton