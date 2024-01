ABAD ET LES 40 POETES – Abad et les 40 poètes LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris, dimanche 11 février 2024.

Abad et les 40 poètes Les mots sont vivants Abad et les 40 poètes vous embarque dans un univers où la poésie se mêle à des performances captivantes sous la houlette du Prince des poètes et de ses invités. Chaque semaine, venez voyager vers une destination où l'émotion pure et l'humour ne font qu'un pour faire battre plus fort votre cœur.Abad et les 40 poètes est un spectacle hebdomadaire où la poésie et la performance se rejoignent pour créer un voyage inoubliable allant de l'humour à l'émotion pure. Des personnalités invitées du monde artistique et littéraire partagent leurs passions et leur créativité, et l'interaction avec le public est au cœur de l'expérience. Le spectacle offre une atmosphère chaleureuse et accueillante où le public devient une partie intégrante du show.Une idée de : Abad le prince des poètes Mise en scène : Le prince des poètes – Tsu MC Animé par : Tsu MC & Natacha Bounet

Tarif : 7.00 – 26.25 euros.

Début : 2024-02-11 à 15:30

Réservez votre billet ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75