Brest Espace Vauban Brest, Finistère Abacaxi Julien Desprez + Hélène Labarrière & Sylvain Kassap Espace Vauban Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Abacaxi Julien Desprez + Hélène Labarrière & Sylvain Kassap Espace Vauban, 12 octobre 2021, Brest. Abacaxi Julien Desprez + Hélène Labarrière & Sylvain Kassap

Espace Vauban, le mardi 12 octobre à 20:30

**Hélène Labarrière & Sylvain Kassap —** Sylvain Kassap et Hélène Labarrière sont des musiciens qui jouent avec l’intensité des passionnés une musique intrépide aux sonorités riches de curiosités glanées à travers les genres. **Julien Desprez** _**Abacaxi**_ Fort en électricité, situé à la croisée du rock 60’s et de la perf’ sonore, ce trio puissant sculpte l’espace pour le remplir de son brut.

8 à 14 €

Un duo intrépide et un power trio stroboscopique Espace Vauban 17 AVENUE CLEMENCEAU, 29200 Brest Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T20:30:00 2021-10-12T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Espace Vauban Adresse 17 AVENUE CLEMENCEAU, 29200 Brest Ville Brest lieuville Espace Vauban Brest