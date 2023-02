Aasana B2b Same O + AD&N LA VAPEUR, 4 mars 2023, DIJON.

Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 22:00. Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

La Vapeur (L-R-20-6022/L-R-20-6023/ L-R-20-6024) présente : Le collectif électronique ATOM s’empare du club de La Vapeur !Aasana (44tours, Zone Rouge, Androgyne)Naviguant depuis les musiques ambient sombres et contemplatives aux profondeurs d’une bass music chaotique et poignante: Aasana observe son époque défiler tel un courant cinématographique, pour en constituer les différentes bandes sonores. Les images, les scènes, les émotions qu’elle saisit, la conduisent à imaginer des paysages éphémères et divergents. Elle retranscrit alors aussi bien le vacarme et l’amertume à travers des mix post-club et deconstructed, que l’espoir et l’assurance avec des sonorités et breaks lumineux, tribal, deep. Same O (Jerry Horny, 44tours, Crazed Behaviour)SAME O, pupille de JERRY HORNY et chirurgien incisif de 44TOURS, s’encanaille de tous bords avec sa selecta versatile : Rave de Warehouse, Electro digitale, wobbling UK Bass, Jungle et Techno. Ses productions millésimes sont reconnues par des artistes comme VTSS, Yazzus, Salome, Jensen Interceptor, et bien d’autres. Plus qu’un simple entertainer, il puise sa fougue dans la sueur des clubs et l’exaltation à chaque seconde. Dans son approche hi-tech et sa recherche de textures et de couleurs, SAME O aspire à tracer la voie vers le point d’ébullition de la club music.AD&N (ATOM)AD&N c’est pastresdrolee & had grands copains qui ont commencé à mixer ensemble. Assemblage festif, un digger de skeuds invétéré doublé d’un fou de breaks producteur d’electro, ils mélangent leurs styles et influences respectifs pour proposer des sets pleins de grosses balles multi-genres. Préparez-vous à danser sur de la house qui fait sauter dans tous les sens, du UK garage bien crunchy, du breakbeat à foison et même un peu de trance, d’electro et de techno pour vous emmener loin dans l’espace.

LA VAPEUR DIJON 42, avenue de Stalingrad

