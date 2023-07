FETE D’AAS : Aas d’antan Aas Eaux-Bonnes, 6 août 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Fête traditionnelle : Participez à la tradition ossaloise et revivez l’atmosphère unique des jours passés ! Écoutez les mélodies nostalgiques des chants et des danses traditionnels, et suivez l’aubade jusqu’à la place du lavoir. Une expérience inoubliable qui vous plongera dans l’atmosphère de la culture ossaloise et la riche histoire de la région..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . EUR.

Aas Place du Lavoir

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Traditional festival: Join in the Ossalois tradition and relive the unique atmosphere of days gone by! Listen to the nostalgic melodies of traditional songs and dances, and follow the aubade to the wash-house square. An unforgettable experience that will immerse you in the atmosphere of Ossalois culture and the region?s rich history.

Fiesta tradicional: ¡únase a la tradición de Ossalon y reviva el ambiente único de antaño! Escuche las nostálgicas melodías de las canciones y danzas tradicionales, y siga la aubade hasta la plaza del lavadero. Una experiencia inolvidable que le sumergirá en el ambiente de la cultura de Ossalon y la rica historia de la región.

Traditionelles Fest: Nehmen Sie an der Tradition des Ossalois teil und erleben Sie die einzigartige Atmosphäre vergangener Tage! Lauschen Sie den nostalgischen Melodien der traditionellen Lieder und Tänze und folgen Sie der Aubade bis zum Waschplatz. Ein unvergessliches Erlebnis, das Sie in die Atmosphäre der Ossaler Kultur und die reiche Geschichte der Region eintauchen lässt.

