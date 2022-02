AALEHX | SPECTACLE 18.56 Frouard, 25 février 2022, Frouard.

AALEHX | SPECTACLE 18.56 Théâtre Gérard Philipe Avenue de la Libération Frouard

2022-02-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-25 21:15:00 21:15:00 Théâtre Gérard Philipe Avenue de la Libération

Frouard Meurthe-et-Moselle Frouard

6 EUR

BD CONCERT: Connaître ce n’est pas démontrer, ni expliquer. C’est accéder à la vision. Antoine de Saint Exupéry

Artiste aux multiples talents, Aalehx crée des univers singuliers par le dessin, la musique et les images animées. 18.56 est son dernier projet visuel et sonore composé d’un art book musical et d’un spectacle à la croisée des disciplines. Sur scène, trois musiciens et musiciennes forment avec lui l’équipage de cette formidable épopée cosmique. Ensemble, ils livrent un “trip rock quantique” élégant et aérien sur un film d’animation SF surréaliste entre The Wall et Fantasia, où ses projections nébuleuses font voyager le public entre atomes t galaxies.

A partir de 8 ans

CONTRE SOIRÉE DES ENFANTS

Votre enfant est trop petit pour aller voir le spectacle qui vous fait envie ? Ne vous privez pas ! Les parents munis d’un ticket pour l’un des spectacles concernés peuvent inscrire leurs enfants entre 3 et 9 ans aux “contre-soirées”, des temps de jeux et d’ateliers thématiques aimés par les Ateliers Virgules. Vendredi 25 février à partir de 19h15 à l’espace 89, réservation obligatoire, tarif unique de 3 euros.

tgp@frouard.fr +33 3 83 24 19 97 https://www.culture.frouard.fr/

